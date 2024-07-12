В общественной организации Милосердие и порядок во Владимире прошёл круглый стол, посвященный...

В общественной организации "Милосердие и порядок" во Владимире прошёл круглый стол, посвященный 225-летию со дня рождения ПушкинаЭксперты в области культуры, науки и искусства из Москвы, Санкт-Петербурга и Владимира обсудили роль семьи в жизни и творчестве поэта. Встреча прошла в рамках проекта "Центр развития семьи". Его инициатор – депутат Госдумы Григорий Аникеев. Подробности – в нашем сюжетеКруглый стол - "Пушкин многогранен и гармоничен одновременно. В этом наверное его загадка"О великом поэте через призму семейных отношений. Именитые историки, философы, филологи и педагоги собрались на интеллектуальной площадке "Центра развития семьи" для общения и обмена мнениями. В ходе круглого стола прозвучали интересные доклады, которые помогают по-новому взглянуть на личность Александра Сергеевича Пушкина.Григорий Аникеев, депутат Государственной Думы РФ:- Периоды его жизни, потом мы смотрели и изучали то, как он находился в Михайловском. Его взаимоотношения, конечно, с семьей. Смотрели его отца Сергея Львовича.Проведение разнообразных мероприятий в сфере образования, науки и культуры – одно из основных направлений работы "Центра развития семьи". Цель проекта - развитие и поддержка института семьи, многодетных семей, сохранение традиционных ценностей, патриотическое воспитание подрастающего поколения.Анна Рапопорт, кандидат педагогических наук:- И Петербург и Ленинградская область, места, где я живу и работаю умеют много и интересно работать с детьми по Пушкинским темам. Будем очень рады любым связям, любым контактам, любым выставкам и проектам. Книжным, музейным и каким угодно.В настоящее время утвержден попечительский совет, открыт расчетный счет, активно разрабатывается план мероприятий. "Центр развития семьи" уже готовит новые интересные проекты.Григорий Аникеев, депутат Государственной Думы РФ:- 2024-й объявлен Президентом годом семьи. Сейчас особенно важно сосредоточится на семейных ценностях, на наших глубинных ценностях нашего государства, которые были во все времена.Каждый житель Владимирской области может предложить свои идеи для реализации проекта. Все они будут рассмотрены попечительским советом, который собирается на заседание каждый месяц.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир"