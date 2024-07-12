Владимирский блогер Полина Артюх и её верный друг Тайна получили приз в конкурсе Дорогами Золотого...

Владимирский блогер Полина Артюх и её верный друг Тайна получили приз в конкурсе "Дорогами Золотого кольца"Их видео жюри отметило в номинации "Лучшая публикация по активному туризму". Видео, снятое просто на память, стало победителем. Полина Артюх на своём примере показала, что маршрут очень даже "догфрендли" и идеально подходит для путешественников с питомцами.Проблем с размещением не возникло, вместе с Тайной получилось посетить несколько музеев, а в одном из ресторанов даже было отдельное меню для собак.