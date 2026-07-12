Во Владимирской области этим летом для подростков подготовили почти 4 тысячи рабочих мест, а уже трудоустроены 3 тысячи школьников, сообщили в Кадровом центре «Работа России». Школьники

Во Владимирской области этим летом для подростков подготовили почти 4 тысячи рабочих мест, а уже трудоустроены 3 тысячи школьников, сообщили в Кадровом центре «Работа России». Школьники работают на благоустройстве, помогают в лагерях, трудятся на промышленных предприятиях.Один из примеров — Максим из Вольгинского лицея. На каникулах он устроился упаковщиком на завод литьевых пластмасс в родном посёлке.