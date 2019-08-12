Агент бывшего полузащитника сборной Франции и мюнхенской Баварии Франка Рибери Жан-Пьер Берне прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны московского Локомотива.

Агент бывшего полузащитника сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Франка Рибери Жан-Пьер Берне прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны московского "Локомотива"."Да, со стороны "Локомотива" есть реальный интерес к Франку. Это правда", – заявил Берне, слова которого приводит Sport24.Ru.Ранее французские СМИ сообщили, что "железнодорожники" вступили в переговоры с представителями футболиста. После чего генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил, что до 2 сентября по этому вопросу никаких комментариев не будет.Напомним, Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии. На сегодняшний день Франк свободный агент. По данным ряда СМИ, в его услугах заинтересован голландский ПСВ.