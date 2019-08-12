Пользователи подозревают Ани Лорак в беременности. На такие размышления их натолкнул ее пост в Instagram.
Пользователи подозревают Ани Лорак в беременности. На такие размышления их натолкнул ее пост в Instagram.
Новая публикация певицы вызвала ажиотаж среди ее
поклонников. Дело в том, что Ани Лорак заговорила о материнстве, которое, по ее
словам, в корень меняет женщину. "Любая мама скажет вам, что материнство,
само по себе, является вызовом, который навсегда меняет тебя. И только так ты
можешь познать истинную любовь – безусловную. Только так можно по-настоящему
понять, что значит отдавать и получать взамен", – уверена поп-дива.
Пользователи Сети считают, что Ани Лорак пора уже задуматься
о втором ребенке. "Давай еще одну девочку, а то Софи скучно одной",
"Еще ей братика надо", "Все правильно, а двойное материнство –
это божественная радость и женское счастье, рожай, милая наша, ещё деток. Тебе
очень идут детки", "Ани, больше детей заводить не собираетесь?",
– высказались фанаты звезды.
К слову, весной этого года певицу уже подозревали в
беременности, когда она разместила фото свободном свитере. У фолловеров есть
все основания для этого. Не так давно стало известно, что Ани Лорак закрутила
роман с молодым саунд-продюсером компании Black Star Inc. Егором Глебом.
Напомним, что у Ани Лорак подрастает дочь София от первого
брака с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Певица уличила супруга в
измене, а зимой этого года они официально расторгли свой союз.