Пользователи подозревают Ани Лорак в беременности. На такие размышления их натолкнул ее пост в Instagram.

Пользователи подозревают Ани Лорак в беременности. На такие размышления их натолкнул ее пост в Instagram.Новая публикация певицы вызвала ажиотаж среди еепоклонников. Дело в том, что Ани Лорак заговорила о материнстве, которое, по еесловам, в корень меняет женщину. "Любая мама скажет вам, что материнство,само по себе, является вызовом, который навсегда меняет тебя. И только так тыможешь познать истинную любовь – безусловную. Только так можно по-настоящемупонять, что значит отдавать и получать взамен", – уверена поп-дива.Пользователи Сети считают, что Ани Лорак пора уже задуматьсяо втором ребенке. "Давай еще одну девочку, а то Софи скучно одной","Еще ей братика надо", "Все правильно, а двойное материнство –это божественная радость и женское счастье, рожай, милая наша, ещё деток. Тебеочень идут детки", "Ани, больше детей заводить не собираетесь?",– высказались фанаты звезды.К слову, весной этого года певицу уже подозревали вбеременности, когда она разместила фото свободном свитере. У фолловеров естьвсе основания для этого. Не так давно стало известно, что Ани Лорак закрутилароман с молодым саунд-продюсером компании Black Star Inc. Егором Глебом.Напомним, что у Ани Лорак подрастает дочь София от первогобрака с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Певица уличила супруга визмене, а зимой этого года они официально расторгли свой союз.