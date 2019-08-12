Прокуратура Рязанской области начала проверку в местном оздоровительном лагере Лесная сказка, куда приехали дети из затопленных районов Иркутской области. Следователи уже выявили в лагере санитарно-эпидемиологические нарушения.

Прокуратура Рязанской области начала проверку в местном оздоровительном лагере "Лесная сказка", куда приехали дети из затопленных районов Иркутской области. Следователи уже выявили в лагере санитарно-эпидемиологические нарушения."Лесная сказка" расположена в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области. 179 иркутских школьников и 12 их воспитателей приехали туда на реабилитацию и отдых 9 августа. По сообщению рязанских СМИ, дети пожаловались на условия проживания в лагере, в частности на его санитарное состояние.Проверять эту информацию на месте поехали сотрудники областной прокуратуры совместно с коллегами из Сасовской межрайонной прокуратуры и специалистами контрольно-надзорных органов.Как сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области, следователи нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований к проживанию и питанию школьников. По этому факту в отношении директора лагеря возбуждено дело об административном правонарушении, руководителю регионального управления Роспотребнадзора предписано устранить выявленные нарушения.