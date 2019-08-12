Писатель Джордж Мартин, по книгам которого снята Игра престолов, получил от якутских фанатов народный Оскар - статуэтку одного из героев сериала — Джона Сноу. Выбор на образ Стража стены пал не случайно: реальное воплощение стены есть в Якутии - это Ленские столбы, считают фанаты сериала.
Писатель Джордж Мартин, по книгам которого снята популярная "Игра престолов", получил от якутских фанатов "народный Оскар".
Это статуэтка одного из героев сериала — Джона Сноу. При выборе персонажа для фигурки на образе Стража стены они остановились не случайно.
По мнению фанатов, стена в "Игре престолов" имеет реальное воплощение в Якутии: речь идет о Ленских столбах, вошедших в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фигурка Джона Сноу изготовлена из серебра, плащ — из стали, подставка – из цельной латуни и мамонтовой кости, а меч из обсидиана --- вулканического стекла.
На подставке статуэтки весом в 2,5 килограмма — надпись: "Джорджу Мартину с любовью".
Народную премию якутские фанаты доставляли адресату через друзей и знакомых. В итоге статуэтку привезли в Санта-Фе, где живет Джордж Мартин.
К сожалению, его в тот момент не было в городе, но помощники писателя обещали передать ему награду от поклонников, передает "Россия 24".
Ранее сообщалось, что сериал "Игра престолов" претендует на рекордное количество статуэток "Эмми": он выдвинут сразу в 32 номинациях американской телевизионной премии.