Ксения Бородина призналась, что мечтает о том, когда настанет такое будущее, в котором ей не придется примерять одежду.

Ксения Бородина призналась, что мечтает о том, когда настанет такое будущее, в котором ей не придется примерять одежду.Телеведущая Ксения Бородина опубликовала очередной пост в своем Instagram, признавшись, что мечтает, когда наступит такое будущее, в котором не надо мерить одежду при покупке.По ее словам, она терпеть не может наряжаться в бутиках – это время, потраченное впустую."Хочется, чтобы пришла в магазин – выбрала то, что понравилось, сказала размер, купила – и пошла дальше", – пишет Бородина, сетуя, что пока так не получается. Ей приходится примерять "миллион вещей" из-за того, что в магазинах разные фасоны и размеры.Бородина добавила, что прочитала о новой разработке, которая позволяет по снимку человека создать его 3D-модель, с помощью которой можно автоматически выбирать одежду без участия самого человека. Телеведущая призналась, что ждет не дождется, когда сможет опробовать нововведение.Напомним, сейчас Ксения находится замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым, у них в 2015 году родилась дочь Теона. Также у Бородиной есть еще один ребенок от первого брака – 10-летняя Маруся.