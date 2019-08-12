Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу об уклонении от уплаты налогов. Возле здания стоят его дети. Они держат плакаты в поддержку папы.

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу об уклонении от уплаты налогов.Как сообщает "Россия 24", дело было возбуждено по заявлению юриста Андрея Портнова — который был замглавы администрации Виктора Януковича. Портнов обвинил Порошенко в отмывании средств при покупке телеканала "Прямой!". Юрист заявил, что бывший президент оформил его на офшорную компанию, фиктивным владельцем которой был бывший член "Партии регионов" Владимир Макеенко.К зданию Государственного бюро расследований пришли дети экс-президента. Младший сын Порошенко Михаил, дочки Александра и Евгения держат плакаты в поддержку папы, передает РИА Новости. В митинге принимают участие также их друзья.Рядом с ними стоит другая группа протестующих, которые кричат "Позор Порошенко!". В руках у них плакаты "Мародеров за решетку", сообщает ТАСС.