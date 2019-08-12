Дима Билан побывал на блошином рынке, где приобрел вещи в стиле ретро. Об этом он подробно рассказал на своей странице в соцсети.
Дима Билан побывал на блошином рынке, где приобрел вещи в стиле ретро. Об этом он подробно рассказал на своей странице в соцсети.
Дима Билан признался, что является большим поклонником
старинных вещей. На днях певец посетил столичный блошиный рынок, где прикупил
себе вещи, о которых давно мечтал. По словам звезды, в этих местах он ищет не
только раритетные изделия, но и живое общение, которого ему порой так не хватает.
"Если вдруг кто-то из вас истосковался по аналоговому общению, по общению
с людьми увлечёнными и часто образованными и находящими отдушину в
собирательстве и продаже интересных вещиц – гоу на винтажные рынок, ДАЖЕ любой!
Там можно вдоволь наговориться, и быть простым, обычным человеком!!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора
сохранены. – Прим. ред.)", – написал Дима Билан.
Певец также добавил, что здесь, в этом мире, "в котором
ещё осталось место для искреннего, не циничного", он встретился с собой
прежним. С тем человеком, каким он был до появления социальных сетей и других
технологий. На сообщение Димы Билана отреагировал и историк моды Александр
Васильев, который признался, что тоже коллекционирует винтажные вещи.
"Дима, как вы хорошо написали! Я сам не вылезаю с блошиных рынков, все
время что-то приобретаю и всячески пропагандирую своё увлечение антиквариатом и
винтажом. Одно из последних приобретений каминный экран с виллы Коко
Шанель", – поделился Васильев.
Стоит отметить, что в последнее время звезда развивает свое творчество в стиле ретро. Недавно он выпустил песню "Про белые розы" в жанре 80-х -90-х
годов и снял клип наподобие последних
десятилетий прошлого столетия.