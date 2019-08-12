Дима Билан побывал на блошином рынке, где приобрел вещи в стиле ретро. Об этом он подробно рассказал на своей странице в соцсети.

Дима Билан побывал на блошином рынке, где приобрел вещи в стиле ретро. Об этом он подробно рассказал на своей странице в соцсети.Дима Билан признался, что является большим поклонникомстаринных вещей. На днях певец посетил столичный блошиный рынок, где прикупилсебе вещи, о которых давно мечтал. По словам звезды, в этих местах он ищет нетолько раритетные изделия, но и живое общение, которого ему порой так не хватает."Если вдруг кто-то из вас истосковался по аналоговому общению, по общениюс людьми увлечёнными и часто образованными и находящими отдушину всобирательстве и продаже интересных вещиц – гоу на винтажные рынок, ДАЖЕ любой!Там можно вдоволь наговориться, и быть простым, обычным человеком!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторасохранены. – Прим. ред.)", – написал Дима Билан.Певец также добавил, что здесь, в этом мире, "в которомещё осталось место для искреннего, не циничного", он встретился с собойпрежним. С тем человеком, каким он был до появления социальных сетей и другихтехнологий. На сообщение Димы Билана отреагировал и историк моды АлександрВасильев, который признался, что тоже коллекционирует винтажные вещи."Дима, как вы хорошо написали! Я сам не вылезаю с блошиных рынков, всевремя что-то приобретаю и всячески пропагандирую своё увлечение антиквариатом ивинтажом. Одно из последних приобретений каминный экран с виллы КокоШанель", – поделился Васильев.Стоит отметить, что в последнее время звезда развивает свое творчество в стиле ретро. Недавно он выпустил песню "Про белые розы" в жанре 80-х -90-хгодов и снял клип наподобие последнихдесятилетий прошлого столетия.