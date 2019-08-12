На неделе Владимир Путин вынужден был напомнить, какое перспективное вооружение Россия разрабатывает. Сделано это было в связи с выходом США из ДРСМД. Причем на неделе же помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что договор прекращает свое действие из-за Китая - то есть получается не из-за России, как Штаты говорили последний год.

На неделе Владимир Путин вынужден был напомнить, какое перспективное вооружение Россия разрабатывает. Сделано это было в связи с выходом США из ДРСМД. Причем на неделе же помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что договор прекращает свое действие из-за Китая — то есть получается не из-за России, как Штаты говорили последний год. Глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь Майкл Помпео сразу после кончины ДРСМД отправились в Азиатское турне. Предполагается, что американские ракеты могут появиться поближе к Пекину — в Южной Корее, Японии и на Тайване.Зеркальный ответПоследние — выставочные — экземпляры в Центральном музее Вооруженных сил. Весь модельный ряд — сотни таких установок — ликвидировали по договору о ракетах средней и меньшей дальности.Уникальный мобильный ракетный комплекс "Пионер" — это не только потому, что первый в стране, он еще и всегда готов: час на развертывание, запуск и еще час, чтобы собраться и уехать."Гроза Европы" — за 10 минут ракета долетает до любой европейской столицы. Комплекс при этом надежный — за все время использования ни одной аварии и простой — конструкторы уверяют, что производство можно восстановить хоть сейчас.И это снова может быть актуальным после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора. Меняется вся система мировой безопасности, и российский президент после заседания Совбеза делает по этому поводу специальное заявление: "Ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне. Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия".Соглашение в 1987-м подписали Горбачев и Рейган, и по этому договору был уничтожен целый класс ядерных ракет, дальность которых от 500 до 5,5 тысячи километров.Европа была напичкана ими. Американские — "Першинги" и "Томагавки" — в ФРГ, Великобритании, Италии, Бельгии, Нидерландах; советские — "Темпы", "Оки" и "Пионеры" — по всем западным рубежам СССР и в странах-союзниках по Варшавскому договору. Решено было избавиться от всех, и в итоге США уничтожили 846 своих ракет, Советский Союз — ровно на 1000 больше.А вот что говорят на Западе:CNN: "Соединенные Штаты выходят из ядерного договора, но Россия несет за это полную ответственность".PBS: "Холодная война возвращается в Европу".DW: "Договор умер не сегодня. Москва уже давно использовала запрещенное вооружение".В нарушении договора на западе обвинили ракету 9М729, и российское министерство обороны — редчайший случай — даже показало ее иностранным военным атташе, чтобы стало ясно: у нее просто не хватит топлива, чтобы донести заряд дальше 500 километров. Но представители США и других стран НАТО на презентацию не пришли."Крылатая ракета наземного базирования 9М729, существование которой мы никогда не скрывали, не разрабатывалась и не испытывалась на запрещенную дальность. Решительно отвергали и отвергаем обвинения США, абсолютно ничем не подтвержденные", — заявил Сергей рябков, заместитель министра иностранных дел РФ.А вот факты: конгресс США вполне официально выделил Пентагону 58 миллионов долларов "на разработку наземной ракеты средней дальности". Более того — это видно на снимках из космоса — военный завод корпорации "Рэйтеон" уже расчистил в Аризоне место под новое производство. И это пока договор еще действовал."Мы знаем, что нарушили американцы. И мы им эти темы называли, они обозначались. Три темы. Это пусковые установки, ракеты-мишени и беспилотные летательные аппараты. Но они отказывались обсуждать свои нарушения", — сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Все это — уже на вооружении США: ударные беспилотники по всем характеристикам соответствуют запрещенным боеприпасам; системы ПРО, которые могут ракеты не только сбивать, но и запускать.Такие комплексы – МК41 – уже размещены в Румынии и Польше, а теперь США планируют развернуть их еще и в Японии — этому посвящено тихоокеанское турне нового американского министра обороны."Мы твердо верим, что ни одна страна не может и не должна доминировать в регионе. Мы решительно выступаем против вызывающего беспокойство агрессивного дестабилизирующего поведения Китая", — заявил министр обороны США Марк Эспер.В 80-х, когда СССР и США заключали договор, Китай только испытывал свои первые ракеты, а теперь ни один парад или учения Народно-освободительной армии Китая не обходятся без ракетных установок "Дунфэн", что в переводе означает "Восточный ветер". "Мы особенно обеспокоены высказываниями некоторых высокопоставленных чиновников администрации США о том, что США планируют развернуть ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы вынуждены будем принять контрмеры", — подчеркнул Фу Цун, директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР.Сейчас Китай — безусловный лидер по количеству таких ракет, у него их не меньше двух тысяч. Ракетными арсеналами, и немаленькими, обзавелись Северная и Южная Корея, Иран, Пакистан, Индия, Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен. Но ни одна из этих стран никогда не размещала наземные комплексы за пределами своих границ.Агрессивная политика США может нарушить равновесие — заранее предупреждал российский президент: "Россия не будет размещать ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства".Для зеркального ответа у нас все есть. Вот бомбардировщик сбрасывает крылатую ракету Х-101, точность до 10 метров, дальность — 5,5 тысячи километров. Авиационное и морское базирование договор не запрещал. Запуск с крейсера ракеты "Калибр". Ими можно стрелять залпами — боевые действия в Сирии показали эффективность таких ракетных ударов. А еще – новейший гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал", легкий, его можно ставить даже на истребители. Дальность — не меньше тысячи километров. "Кинжал" в эти выходные продемонстрировали на играх "Арми" в конкурсе "Авиадартс". Изготовленные для флота "Цирконы" — пока только несколько кадров из цеха, где их производят, но ракеты уже на вооружении. Все эти комплексы можно сделать наземными. Но пока Россия разговаривает дипломатическим языком.Мировой расколБрать на себя обязательства не размещать ракеты средней и меньшей дальности первыми США не хотят. Трамп туманно говорит о возможностях новой сделки, уже трехсторонней, с Москвой и Пекином. Вот только способность Америки следовать договоренностям — под большим вопросом.За последние три года США вышли из Транстихоокеанского партнерства, пересмотрели Североамериканское соглашение о свободной торговле — НАФТА, разорвали ядерную сделку с Ираном. И если так ведет себя мировой гранд, то соблюдать договоренности остальным небезопасно.Во вторник северокорейские СМИ сообщили, что КНДР испытала три ракеты малой дальности. Штаты, которые только 30 июня договорились с КНДР возобновить переговоры о денуклеаризации, попытались не удивиться. Трамп сказал — ничего страшного. Но в эту субботу — опять северокорейский запуск, с той же базы в Хамхунге, снова две ракеты. По словам экспертов, КНДР дорабатывает ракеты малой дальности, но способные нести ядерный заряд.А чтоб Трамп не обольщался, Ким Чен Ын написал ему письмо, в котором рассказал, как не нравятся КНДР идущие учения США и Южной Кореи.Из той же серии тотальной разбалансировки системы всех договоренностей — затянувшийся конфликт Британии и Ирана на море. Захваты танкеров близ Гибралтара и в Ормузском проливе, взаимные претензии, которые так и не снял ни один международный орган. Система разрешения споров не работает. Последний эпизод этого противостояния — Корпус стражей Исламской революции выложил видео сопровождения британского корабля "Дункан" в Персидском заливе."Когда из мира исчезают важные вехи и стираются договоренности, разобщение и отказ от норм и правил идет по нарастающей, — так в середине XX века писал испанский мыслитель Хосе Ортега-и-Гассет. — Современный мир ведет себя по-ребячески. В школе, когда учитель выйдет на минуту из класса, мальчишки срываются с цепи. Каждый спешит сбросить гнет, вызванный присутствием учителя, освободиться от ярма предписаний, встать на голову, ощутить себя хозяином своей судьбы".Хозяином своей судьбы хочет быть Шотландия, которая уже в полный голос заявляет о желании отделиться от Британии. Если еще в 2014-м на референдуме по независимости 55 процентов были против и сторонники независимости в меньшинстве, то сегодня пропорция перевернулась: 52 процента за независимость от Лондона и только 48 против.В британской газете The Guardian появилась не статья, и не две, а целый раздел по шотландской независимости, обновляемый ежедневно.Причины раскола не только политические. Местные националисты подсчитали, что по численности населения, инфраструктуре и ресурсам Шотландия сопоставима с Данией. Хочет жить и тратить по-своему и на себя. Лондон, прощай. И что теперь делать, когда все прежние политические механизмы скомпрометированы.