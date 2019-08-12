Рост цен в последние 4-5 лет наблюдается в большинстве стран Европы. Особенно, он заметен в Германии, Австрии, Испании и Португалии, говорят эксперты.

Цены на жилье в России демонстрируют устойчивую положительную динамику. Так, по данным ЦИАН, в среднем российские новостройки подорожали на 10%. Рост цен наблюдается на и вторичном рынке. Стоимость вторички, по подсчетам Авито Недвижимость, выросла на 8%. Некоторые эксперты говорят, что в скором времени рост замедлится.Стоит отметить, что факторов, которые влияют на динамику цен, заставляют их расти или снижаться, множество. Одни из основных – это экономические. Сюда можно отнести доходы, занятость и платежеспособность населения, состояние экономики в целом: переживает ли она кризисный период или находится на подъеме. Как правило, серьезный спад в экономике неизбежно вызывает спад на рынке недвижимости и приводит к снижению цен. Также динамику цен определяет состояние ипотечного рынка, баланс спроса и предложения, структурные изменения (например, отказ от долевого строительства) и еще множество факторов.Редакция 33Live.RuНедвижимость решила выяснить, в каких странах цены на недвижимость растут быстрее всего.Если посмотреть на официальную статистику, например, данные Global Property Guide, то она нам говорит, что максимальный рост цен в первом квартале 2019 к первому кварталу 2018 зафиксирован на Филиппинах – 15%, рассказывает, ведущий эксперт по зарубежной недвижимости, главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин.Высокие результаты на Шри-Ланке – более 9%, в Новой Зеландии – более 8%, в Чили - более 5%. Но эти цифры незначимы для российских покупателей, поскольку в этих странах число сделок с участием россиян исчезающе мало.Из тех стран, где россияне активны, наибольшего упоминания заслуживает в первую очередь Германия, отмечает эксперт. По разным методикам подсчета цены сначала 2018 года здесь выросли на 7-10%."В Германии последние десятилетия, каждый год, за редким исключением, наблюдается стабильный рост. Одно время он не превышал 5% в год, но за последние 10 лет цены на квартиры в стране взлетели на 70%", - говорит Филипп Березин.По его словам, в значительной степени это связано с притоком беженцев в страну, и соответствующей нехваткой жилья. Вторая причина – низкие процентные ставки как в Германии, так и во всей Западной Европе: людям не выгодно хранить деньги в банке на депозитах, а недвижимость может обеспечить более или менее неплохой доход. Соответственно граждане самой Германии, стран Северной Европы рассматривают немецкие квадратные метры как способ сохранить свои сбережения.Похожая ситуация, например, наблюдается в Австрии, недвижимость которой, особенно в Вене, весьма ликвидна. Но рост здесь более скромный – 4-4,5% с весны 2018 по весну 2019-го.Продолжается с 2012 года стабильный рост цен в Испании. Рост на вторичное жильё превышает 5%."Правда, он разнится в зависимости от регионов. Так, недвижимость на побережье Испании, на самых знаменитых курортах страны – дорожает более высокими темпами, а вот в глубинке, там, где неактивны иностранцы, рост минимален", - поясняет эксперт.Причина популярности курортной недвижимости проста – высокий спрос как со стороны испанцев, так и со стороны иностранцев. И здесь очень активны покупатели из Северной Европы, переводящие свои активы в недвижимость.Россияне тоже внесли свой вклад в испанский ажиотаж, отмечает Филипп Березин. Последние три года страна является самым популярным направлением у покупателей из России, в частности, потому что предлагает интересные возможности и для инвестиций, и для иммиграции. Здесь действует программа "Золотая виза" для тех, кто купил недвижимость более чем на 500 тысяч евро. Также есть решение для тех, кто приобрёл объект за меньшую сумму, но обладает стабильным доходом за пределами страны и планирует находиться в Испании больше 6 месяцев в течение года.Практически те же показатели, что и в Испании, наблюдаются в Португалии. Этот рынок заметно меньше испанского, но их динамика схожа. И причины популярности по сути те же – интересная миграционная программа, интерес со стороны покупателей со всего мира. В Португалии особо активны покупатели из Китая. Больше двух третей португальских "золотых виз" получают именно они.Вообще динамика цен в рамках одного года не слишком показательна и для покупателей имеет больше эмоциональное, чем практическое значение. Важно то, что в большинстве стран Европы рост цен наблюдается последние 4-5 лет. Исключения можно считать Италию и Финляндию (за исключением Хельсинки) – здесь цены относительно стабильны, заключает эксперт.