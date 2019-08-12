Сергей Саливон, директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины, рассказал, что экономика страны может рухнуть, если продолжится массовая миграция украинцев за рубеж и если внешние кредиторы прекратят финансировать Киев.

Сергей Саливон, директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины, рассказал, что экономика страны может рухнуть, если продолжится массовая миграция украинцев за рубеж и если внешние кредиторы прекратят финансировать Киев.Граждане Украины активно покидают страну, рассказал Саливон. Пока что они пересылают много денег оставшимся родственникам, и это помогает держать платежный баланс. Но когда мигранты перевезут за рубеж свои семьи и перестанут посылать деньги на Украину, то станет сложно поддерживать инфраструктуру в стране, рассчитанной на проживание почти пятидесяти миллионов человек, подчеркнул Саливон.Второй фактор — внешнее финансирование, передает РИА Новости. Саливон назвал это состояние "на игле". Он отметил, что пока Киеву реструктуризируют долги, продержаться еще можно. Но если Зеленский и его команда продолжат разрушать промышленность, это приблизит конец, так как рабочие места будут сокращаться с еще большей скоростью.С 2014 года Украина переживает экономический упадок. Кредиты, взятые у МВФ, сказываются на простых гражданах. При низких зарплатах и соцвыплатах постоянно растут тарифы ЖКХ.