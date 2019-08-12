При поддержке партии Единая Россия, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства просвещения в каждом федеральном округе России будут созданы специальные учебные центры для волонтеров. Они помогут добровольцам получить специальные знания и умения, необходимые для оказания эффективной помощи во время чрезвычайных ситуаций.

При поддержке партии "Единая Россия", Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства просвещения в каждом федеральном округе России будут созданы специальные учебные центры для волонтеров. Они помогут добровольцам получить специальные знания и умения, необходимые для оказания эффективной помощи во время чрезвычайных ситуаций.Во время посещения учебного центра Всероссийскогостуденческого корпуса спасателей (ВСКС) в Москве вице-спикер Совета Федерации,секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал о том,что уже в ближайшее время подобные учреждения будут функционировать и в другихрегионах страны. "Наша задача на 2019–2020 годы, чтобы в каждомфедеральном округе такие центры, с такой оснащенной материально-техническойбазой появились", – подчеркнул сенатор.Работа будет проводиться при участии "ЕдинойРоссии", МЧС и Министерства просвещения. "Нужно не просто желание инеравнодушие, нужны знания и умения", – отметил Турчак. СекретарьГенсовета "Единой России" также поблагодарил волонтеров, принимавшихучастие в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, а также втушении лесных пожаров. "Спасибо за ваше неравнодушие и готовность всегдаприйти на помощь", – обратился он к добровольцам.Также в рамках встречи со Всероссийским студенческимкорпусом спасателей и "Молодой гвардией "Единой России" былоподписано соглашение о подготовке волонтеров для реагирования на чрезвычайныеситуации. Работа волонтерского штаба молодогвардейцев во время ликвидациипоследствий наводнения в Иркутской области продемонстрировала необходимостьсистемного развития волонтерства, рассказал председатель координационногосовета МГЕР Денис Давыдов.В рамках такой учебы добровольцы смогут узнать о безопасномповедении в кризисных ситуациях, о том, как оказывать первую помощь ипсихологическую поддержку людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.Кроме того, волонтерам подскажут алгоритм действий первой помощи при различныхвидах ЧС.К концу 2019 и началу 2020 годов в России начнут свою работудесять ресурсных центров по поддержке добровольчества в сфере культурыбезопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, рассказал руководительВсероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев. В нихдобровольцы из других сфер смогут пройти обучение по разработаннойпрофессиональными инструкторами ВСКС программе подготовки волонтеров в ЧС."Центры будут оснащены всем необходимым для получениятеоретических знаний и отработке на практике навыков по оказанию помощи при ЧСразличного характера", – объяснил Евгений Козеев.Он добавил, что на платформе "ДобровольцыРоссии" будет создан раздел "Добровольцы в ЧС". На нем каждый волонтер сможетзарегистрироваться, указав уровень своих навыков, наличие снаряжения, а такжепотребность в сервисах по программе мобильности добровольцев."Это поможет нам в считанные дни собирать добровольцев дляоказания помощи МЧС России. Мы будем иметь системную базу и волонтерство в ЧСперестанет быть стихийным", – подчеркнул руководитель ВСКС.