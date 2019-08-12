При поддержке партии Единая Россия, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства просвещения в каждом федеральном округе России будут созданы специальные учебные центры для волонтеров. Они помогут добровольцам получить специальные знания и умения, необходимые для оказания эффективной помощи во время чрезвычайных ситуаций.
При поддержке партии "Единая Россия", Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства просвещения в каждом федеральном округе России будут созданы специальные учебные центры для волонтеров. Они помогут добровольцам получить специальные знания и умения, необходимые для оказания эффективной помощи во время чрезвычайных ситуаций.
Во время посещения учебного центра Всероссийского
студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в Москве вице-спикер Совета Федерации,
секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал,
что в ближайшее время подобные учреждения будут функционировать и в других
регионах страны. "Наша задача на 2019–2020 годы, чтобы в каждом
федеральном округе такие центры, с такой оснащенной материально-технической
базой появились", – подчеркнул сенатор.
Работа будет проводиться при участии "Единой
России", МЧС и Министерства просвещения. "Нужно не просто желание и
неравнодушие, нужны знания и умения", – отметил Турчак. Секретарь
Генсовета "Единой России" поблагодарил волонтеров за участие в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области и тушении лесных пожаров. "Спасибо за ваше неравнодушие и готовность всегда
прийти на помощь", – обратился он к добровольцам.
В рамках встречи со Всероссийским студенческим
корпусом спасателей и "Молодой гвардией "Единой России" было
подписано соглашение о подготовке волонтеров для реагирования на чрезвычайные
ситуации. Работа волонтерского штаба молодогвардейцев во время ликвидации
последствий наводнения в Иркутской области продемонстрировала необходимость
системного развития волонтерства, рассказал председатель координационного
совета МГЕР Денис Давыдов.
В рамках такой учебы добровольцы смогут узнать о безопасном
поведении в кризисных ситуациях, о том, как оказывать первую помощь и
психологическую поддержку людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Кроме того волонтерам подскажут алгоритм действий первой помощи при различных
видах ЧС.
К концу 2019 – началу 2020 годов в России начнут свою работу
десять ресурсных центров по поддержке добровольчества в сфере культуры
безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, рассказал руководитель
Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев. В них
добровольцы из других сфер смогут пройти обучение по разработанной
профессиональными инструкторами ВСКС программе подготовки волонтеров в ЧС.
"Центры будут оснащены всем необходимым для получения
теоретических знаний и отработки на практике навыков по оказанию помощи при ЧС
различного характера", – объяснил Евгений Козеев.
Он добавил, что на платформе "Добровольцы
России" будет создан раздел "Добровольцы в ЧС". На нем каждый волонтер сможет
зарегистрироваться, указав уровень своих навыков, наличие снаряжения, а также
потребность в сервисах по программе мобильности добровольцев.
"Это поможет нам в считанные дни собирать добровольцев для
оказания помощи МЧС России. Мы будем иметь системную базу, и волонтерство в ЧС
перестанет быть стихийным", – подчеркнул руководитель ВСКС.