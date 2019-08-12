В этом году фестиваль пройдет 17 августа в рамках празднования 75-летия Владимирской области

В этом году фестиваль пройдет 17 августа в рамках празднования 75-летия Владимирской областиВладимирская областная библиотека для детей и молодежи приглашает владимирцев и гостей города принять участие в молодежном фестивале «Яркий мир».Местом проведения Фестиваля вновь станет пешеходная Георгиевская улица. Территория праздника по традиции поделена на пять тематических площадок. Каждая из них получила свой цвет и название: Зеленая - Спортивная, Красная – Музыкальная, Рыжая – Библиотечная, Желтая – Художественная, Синяя – площадка мастер-классов.В программе мероприятия, которое будет продолжаться с 12.00 до 21.00, - несколько десятков разноплановых событий, интересных и детям, и молодёжи, и взрослым.Посетителей ждут мастер-классы, квест по городу, а также викторины и конкурсы, большинство из которых посвящены Владимирской области – ее истории, красивым уголкам и достопримечательностям, знаменитым землякам. Для любителей книг сотрудники библиотеки подготовили беспроигрышную лотерею «Что почитать» и с удовольствием помогут организовать настоящее книжное свидание.На спортивной площадке пройдут показательные выступления местных спортсменов, турниры по шахматам и армреслингу. Специалисты расскажут всем желающим о том, как оказывать первую медицинскую помощь, а добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» поделятся важной информацией о том, как действовать в нестандартных ситуациях, сохранить жизнь и здоровье в экстремальных условиях.В течение всего дня на сцене фестиваля будут выступать владимирские музыканты – представители разных стилей и течений. Также владимирцы смогут послушать владимирских поэтов - финалистов чемпионата поэзии Маяковского, который впервые проходил в этом году во Владимире. Среди участников Фестиваля – актеры Нижегородского Камерного музыкального театра им. В.Т.Степанова. Они исполнят фрагменты из мюзикла «Дубровский» и проведут мастер-класс по актерскому мастерству.Маленькие посетители фестиваля будут в восторге от шоу гигантских мыльных пузырей, смогут поиграть в веселые дворовые игры и поучаствовать в раскрашивании мелками огромного баннера.Участие во всех мероприятиях фестиваля бесплатное.Место проведения: г. Владимир, ул. ГеоргиевскаяВремя проведения с 12.00 до 21.00.Организаторы:Фестиваль «Яркий мир» проводит Владимирская областная библиотека для детей и молодежи при всесторонней поддержке департамента культуры Администрации Владимирской области.