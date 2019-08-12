Последние изменения в структуру бюджета Ирана вносятся с целью преодолеть прямую зависимость доходов от нефтяных поступлений, заявил глава организации планирования и бюджета страны Мохаммад Бакер Ноубахт.

Последние изменения в структуру бюджета Ирана вносятся с целью преодолеть прямую зависимость доходов от нефтяных поступлений, заявил глава организации планирования и бюджета страны Мохаммад Бакер Ноубахт.Выступая на первой сессии по составлению структуры бюджета на следующий иранский финансовый год, который начнется 20 марта 2020 года, Ноубахт напомнил о непростом периоде, связанном с санкциями, и указал, что зависимость от нефтяных доходов следует "сократить до нуля"."Впервые мы сделали важный шаг на пути реформирования структуры бюджета страны", — добавил чиновник, слова которого приводит РИА Новости.Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что санкции США имели бы меньший эффект, если бы Иран не так сильно зависел от нефти, а власти могли бы разрабатывать бюджет без учета нефтяных доходов.