Детей из затопленных районов Иркутской области, отправленных на отдых под Рязань, возвращают обратно домой. Причина в том, что в лагере Лесная сказка, куда их направили, были антисанитарные условия.

Детей из затопленных районов Иркутской области, отправленных на отдых под Рязань, возвращают обратно домой. Причина в том, что в лагере "Лесная сказка", куда их направили, были антисанитарные условия. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.В "Лесную сказку" приехали 179 детей и 12 воспитателей. По прибытии дети начали жаловаться на условия проживания и состояние лагеря. Местная прокуратура начала проверку и выявила многочисленные нарушения. В отношении директора лагеря возбуждено дело, передает "Россия 24".Детям и педагогам предложили остаться в лагере еще на пару дней, чтобы их успели перенаправить в другое место отдыха в центральной России. Однако сопровождающие решили вернуться домой.Власти Иркутской области подчеркнули, что все лагеря, куда отправляли детей, были рекомендованы министерством просвещения. Детей с затопленных территорий отправляют загородные лагеря страны с начала июля. Всего в них отдохнут более 5 тысяч школьников.