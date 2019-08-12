Сегодня Росатом назвал имена погибших сотрудников госкорпорации на военном полигоне под Архангельском. ЧП произошло 8-го августа во время испытаний ракеты на морской платформе. После завершения тестов, произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море. Спасти их не удалось, передает канал Россия 24.

Сегодня "Росатом" назвал имена погибших сотрудников госкорпорации на военном полигоне под Архангельском. ЧП произошло 8-го августа во время испытаний ракеты на морской платформе. После завершения тестов, произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море. Спасти их не удалось, передает канал "Россия 24".Погибли:Алексей Вьюшин — 43 года, работал в Российском Федеральном ядерном центре с 1998 года после окончания Ивановского энергетического госуниверситета. Разрабатывал специальную аппаратуру и программное обеспечение. Был участником международных научных проектов, в том числе по созданию спектрометра фотонов высоких энергий для экспериментов на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе.Евгений Коратаев — 50 лет, ведущий инженер-электроник отдела. В экспедициях исполнял обязанности начальника смены. Квалифицированный, инициативный работник, умеющий организовать работу, управлять коллективом и грамотно решать поставленные задачи. Ранее работал на одном из предприятий среднего бизнеса в Сарове, два года назад был приглашен для работы в ядерном центре.Вячеслав Липшев — 40 лет, начальник научно-испытательной группы. Начинал работу в ядерном центре прибористом, после стал работать инженером-исследователем. Год назад был назначен начальником испытательной группы. Занимался методиками измерений, проводил уникальные работы по подготовке спецтехники.Сергей Пичугин — 46 лет, инженер по испытаниям. Начал трудовой путь в ядерном центре водителем, после окончания Мордовского госуниверситета имени Огарева перешел работать инженером по испытаниям.Владислав Яновский — 71 год, заместитель начальника научно-испытательного отделения – начальник научно-испытательного отдела. Один из самых опытных специалистов ядерного центра, стаж работы — 47 лет. Заслуженный работник атомной промышленности, неоднократно отмечался ведомственными наградами. Автор более 50 отчетов и разработок.Руководство Российского федерального ядерного центра выразило соболезнования в связи с гибелью своих сотрудников и уже встретилось с их семьями.Сами специалисты будут представлены к государственным наградам посмертно, сообщил директор центра Валентин Костюков в видеообращении на sarov.info.Также он подчеркнул, что прогноз о состоянии троих раненых – благоприятный, в основном у них переломы.