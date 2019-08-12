В Приморье сильные дожди вызвали подтопление в двух селах Губеровского сельского поселения. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

В Приморье сильные дожди вызвали подтопление в двух селах Губеровского сельского поселения. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.Тропический шторм "Франциско", двигаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью 8 августа принес в регион около 60 процентов месячной нормы осадков. 9 августа его сменил не менее сильный атмосферный фронт с ливнями, напоминает РИА Новости. 11 августа в Приморье в связи с приближением тайфуна "Лекима" было объявлено штормовое предупреждение.Как уточняется, в результате прошедших дождей 300 огородов домовладений оказались подтоплены. Также подтоплены один частный дом в селе Губерово (вода стоит выше пола на 10 сантиметров) и подвалы 10 многоквартирных жилых домов, расположенных в селе Новостройка.В этом населенном пункте два многоквартирных дома отключили от электричества, чтобы не допустить замыкания электропроводки. В школе №8 села Губерово подготовлен к развертыванию пункт временного размещения. В селе Новостройка проводятся откачка воды и аварийно-восстановительные работы.По данным МЧС, в крае за сутки выпало более 30 миллиметров осадков. Уровень воды в реках растет, но пока не достиг неблагоприятных отметок. Оперативные службы Приморья работают в режиме повышенной готовности.