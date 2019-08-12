Модель и диджей Жанна Рассказова умерла в Москве вчера вечером. Информация появилась в ряде СМИ.

Модель и диджей Жанна Рассказова умерла в Москве вчера вечером. Информация появилась в ряде СМИ.В минувшее воскресенье, 11 августа, в Москве умерла диджей Жанна Рассказова. Сообщается, что девушке стало плохо на улице, в результате чего она потеряла сознание. Прохожие вызвали "скорую помощь", однако помочь Жанне медики не смогли. По сообщению , Жанна Рассказова умерла из-за передозировки наркотиков.Известно, что девушке было 29 лет. Помимо работы в клубах в качестве диджея, она также была и моделью. В 2013 году девушка на протяжении месяца была лицом известного журнала Playboy, для которого снялась в откровенной фотосессии. Также Жанна увлекалась серфингом.Жанна Рассказова родилась в Киеве, откуда переехала в Москву. В столице нашей страны она выступала в клубах и на различных мероприятиях. На счету девушки несколько музыкальных альбомов и миксов.