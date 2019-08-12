К Земле летит потенциально опасный астероид 2019 OU1 диаметром 160 метров. Это на 20 метров больше диаметра пирамиды Хеопса.

К Земле летит "потенциально опасный" астероид 2019 OU1 диаметром 160 метров. Это на 20 метров больше диаметра пирамиды Хеопса. Пик сближения произойдет 28 августа: небесное тело будет в 40 раз ближе к нашей планете, чем Венера. Однако он разминется с Землей примерно на миллион километров, передает РИА Новости.9 сентября к Земле приблизится астероид 2006QV89. Европейское космическое агентство предполагает, что есть один шанс из семи тысяч, что он столкнется с нашей планетой. В настоящее время опасный астероид находится от Земли на расстоянии 6,7 миллиона километров.Главная космическая угроза на ближайшее столетие — астероид 2010RF12. Есть один шанс из шестнадцати, что он столкнется с Землей в 2095 году. Этот астероид уже приближался к Земле в 2010 году и прошел от нее всего в 79 000 километрах. Это всего лишь в два раза выше орбит геостационарных спутников.