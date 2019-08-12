Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) в понедельник, 12 августа, опубликовала обновленный рейтинг организации. Первая ракетка России Дарья Касаткина опустилась с 40-го на 41-е место, в ее активе 1325 очков.

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) в понедельник, 12 августа, опубликовала обновленный рейтинг организации. Первая ракетка России Дарья Касаткина опустилась с 40-го на 41-е место, в ее активе 1325 очков.В лидеры рейтинга вернулась Наоми Осака (6417 очков), японка сметила с первого места австралийку Эшли Барти (6256). Чешка Каролина Плишкова (6185), румынка Симона Халеп (5223), голландка Кики Бертенс (5120), чешка Петра Квитова (4780) и украинка Элина Свитолина сохранили за собой третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую строчки соответственно.С десятого на восьмое место поднялась американка Серена Уильмся (3995), девятая – Арина Соболенко (3565) из Белоруссии, а замыкает первую десятку еще одна представительница США Слован Стивенс (3189).Лучшая из россиянок Дарья Касаткина (1325), опустилась с 40-го на 41-е место, Анастасия Павлюченкова (1185) – с 44-го на 45-е, Анастасия Потапова (817) – с 75-го на 76-е, а Мария Шарапова (936) разом потеряла 16 позиций, опустившись с 81-й строчки на 97-ю.Екатерина Александрова (1243) поднялась с 48-го на 43-е место, а Наталья Вихлянцева (638) с 89-го на 96-е. Свои позиции в рейтинге сохранили: Вероника Кудерметова (986) – 57-я, Маргарита Гаспарян (969) – 59-я, Вера Звонарева (700) – 84-я и Анна Блинкова (664) – 93-я.