Число погибших в Китае из-за супертайфуна Лекима увеличилось до 32 человек. Еще 16 числятся пропавшими без вести. На месте ведутся спасательные работы.

Число погибших в Китае из-за супертайфуна "Лекима" увеличилось до 32 человек. Еще 16 числятся пропавшими без вести.Проливные дожди вызвали горный оползень, который перекрыл реку. Это привело к наводнению, напоминает телеканал "Россия 24". В районе дельты реки Янцзы из-за тайфуна более чем на сутки было нарушено железнодорожное сообщение.Во всем регионе отменены или задержаны несколько тысяч авиарейсов. Правительство объявило экстренную эвакуацию свыше миллиона человек. На месте ведутся спасательные работы.