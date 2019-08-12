КНДР снова выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря. В Сеуле считают, что это были баллистические ракеты малого радиуса действия. Они пролетели 260 километров.

КНДР снова выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на военных.Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи считает, что КНДР вновь испытала две баллистические ракеты малого радиуса действия. По данным Сеула, ракеты были выпущены в северокорейском городе Хамхын и пролетели 260 километров.Ранее в КНДР заявили, что 6 августа испытали тактические управляемые ракеты нового типа. В Пхеньяне отметили, что запуск является "адекватным предупреждением совместным военным учениям, проводимым в настоящее время властями США и Южной Кореи", сообщает "Интерфакс".США и Южная Корея приступили к совместным военным учениям. МИД КНДР заявил, что это делает затруднительными переговоры между Пхеньяном и Сеулом, передает "Россия 24".Между тем президент США Дональд Трамп сообщил, лидер КНДР Ким Чен Ын написал ему письмо, в котором пожаловался "на нелепые и дорогие военные учения" и предложил провести очередную встречу.