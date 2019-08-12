2 место в личном первенстве также завоевал участник нашей сборной - полицейский из Коврова Сергей Федосов.

С 5 по 9 августа в Уфе проходил Чемпионат МВД России по преодолению полосы препятствий со стрельбой. В соревнованиях приняли участие более 300 полицейских из 70 регионов страны, в том числе сборная УМВД России по Владимирской области.В течение первых двух дней чемпионата участники состязались в личном первенстве, а на третий день за звание лучших боролись команды. По правилам состязаний участники должны были как можно быстрее преодолеть такие препятствия, как: «брусья», «стена», «пеньки», «ров», «лабиринт», «бум», «завал» и «подземный переход», а также выполнить максимально точную стрельбу по мишени. Победитель определялся по наименьшему времени преодоления полосы препятствий и штрафному времени за стрельбу.Сборную УМВД России по Владимирской области представляли многократные победители и призеры чемпионатов МВД России сержант полиции Александр Корнилов (УМВД России по г. Владимиру), лейтенант полиции Алексей Большаков (ОСН «Гром» УНК УМВД России по Владимирской области), капитан полиции Андрей Мешкуров (ОМВД России по Александровскому району), майор полиции Сергей Федосов (МО МВД России «Ковровский»).По итогам состязаний в общекомандном зачете среди команд II группы владимирские полицейские заняли почетное второе место, лишь немногим уступив команде МВД России по Республике Коми и оставив позади сборную УМВД России по Костромской области. В личном первенстве среди участников II возрастной группы (от 35 лет и старше) серебра удостоился начальник смены дежурной части МО МВД России "Ковровский" майор полиции Сергей Федосов.Победителям и призерам чемпионата были вручены медали, дипломы и кубки.Руководство и личный состав УМВД России по Владимирской области поздравляют наших земляков с достигнутым результатом!