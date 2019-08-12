23-летний российский видеоблогер, певец в жанре тин-поп, автор музыкальных треков Не игрушка для тебя и Like всегда нравился девушкам. Но, кажется, больше захомутать такого красавца у них шанса нет.

23-летний российский видеоблогер, певец в жанре тин-поп, автор музыкальных треков "Не игрушка для тебя" и Like всегда нравился девушкам. Но, кажется, больше захомутать такого красавца у них шанса нет.Симпатичный блогер, когда-то сводивший с ума девчонок и пропавший с интернет-просторов, вновь заставил говорить о себе. Рому застукали в аэропорту Шереметьево с очаровательной незнакомкой.Пара возвращалась вдвоем откуда-то из-за границы и ожидала багаж. Что их связывает, точно сказать не можем, но, похоже, Рома не лукавил, когда в интервью зимой признавался, что готов начать серьезные отношения с девушкой. Можно считать доказательством этому или нет, но на правом безымянном пальце у него красовалось кольцо. Судя по всему, холостой и свободной жизни блогера пришел конец.Напомним, что несколько лет назад говорили, что у Ромы Жолудь якобы роман с экс-"татушкой" Юлией Волковой. Потом он наделал шума, появился на дне рождения известного московского открытого гея Александра Абрамова в одной из столичных студий. Говорили и о его связи с российской моделью Дианой Мелисон. Но сам Рома никаких сплетен не комментировал.Теперь же ему будет трудно отвертеться и придется объяснить, что связывает его с новой прелестницей и стоит ли ждать свадьбы.