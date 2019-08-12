Россиянки Виталия Королева и Ульяна Клюева заняли первое место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве. Представительницы России набрали 290,70 балла, показав лучший результат дня.

Россиянки Виталия Королева и Ульяна Клюева заняли первое место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве. Представительницы России набрали 290,70 балла, показав лучший результат дня.На втором месте расположились немки Лина Хентшель и Тина Пунцель (288,87 балла). Бронзу завоевали украинские спортсменки Виктория Кесарь и Анна Письменская (287,37).Напомним, что чемпионат Европы по прыжкам в воду завершится 11 августа. Сборная России досрочно выиграла медальный зачет турнира.