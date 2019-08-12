В матче первого тура английской премьер-лиги лондонский Челси на выезде проиграл Манчестер Юнайтед (0:4). Наставник синих Фрэнк Лэмпард прокомментировал худший тренерский дебют в истории своей команды за 41 год.

В матче первого тура английской премьер-лиги лондонский "Челси" на выезде проиграл "Манчестер Юнайтед" (0:4). Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард прокомментировал худший тренерский дебют в истории своей команды за 41 год."Мы пропустили четыре гола из-за своих ошибок и должны быть очень самокритичными. "Челси" контролировал игру в первые полчаса, но некоторые из игроков действовали неудачно. Мы должны были вести в счете после первого тайма, – заявил Лэмпард, слова которого приводит "Чемпионат.com". – Если вы посмотрите матч, то увидите, что "Челси" не заслуживал поражения со счетом 0:4.Напомним, Лэмпард возглавил лондонский клуб в июне 2019 года. На этом посту 41-летний специалист сменил итальянца Маурицио Сарри. В прошлом сезоне Фрэнк занимал пост главного тренера "Дерби".