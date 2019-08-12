В Москве завершился матч пятого тура чемпионата России по футболу между столичным Локомотивом и екатеринбургским Уралом. Команда Юрия Семина не оставила ни одного шанса гостям, разгромив соперника со счетом 4:0. Эта победа позволила железнодорожникам подняться на второе место.

В Москве завершился матч пятого тура чемпионата России по футболу между столичным "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом". Команда Юрия Семина не оставила ни одного шанса гостям, разгромив соперника со счетом 4:0. Эта победа позволила "железнодорожникам" подняться на второе место.В составе красно-зеленых мячи забили Федор Смолов (17-я минута), Рифат Жемалетдинов (28-я), Гжегож Крыховяк (76-я) и Алексей Миранчук (78-я). Вратарь хозяев поля Маринато Гильерме сохранил свои ворота в неприкосновенности."Локомотив" набрал после пяти туров десять очков, перебравшись с шестого на второе место в турнирной таблице РПЛ. "Урал" с семью баллами остался восьмым.