Петербургский актер Филипп Барон, получивший наибольшую известность после съемок в сериале Улицы разбитых фонарей, оказался в самом центре неприятного скандала. В его адрес поступили пока еще необоснованные обвинения.

Петербургский актер Филипп Барон, получивший наибольшую известность после съемок в сериале "Улицы разбитых фонарей", оказался в самом центре неприятного скандала. В его адрес поступили пока еще необоснованные обвинения.Любовница звезды, модель Лана Медингер, обвинила своего возлюбленного в мошенничестве в особо крупных размерах. По ее словам, он задолжал ей огромную сумму – 1,5 миллиона рублей.Она рассказала, что с момента начала их отношений актер начал постоянно просить у девушки в долг. Лана из-за большой любви никогда ему в этом вопросе не отказывала, тем более, он всегда отчитывался о своих расходах, сообщает "Петербургский дневник".По словам Медингер, большая часть средств уходила то на букмекерские ставки, то на проведение конкурсов красоты. Так, со слов любовницы актера, Филипп брал в долг в течение трех лет. Даже тогда, когда только начинал ухаживать за ней."Мужчина распустил свои сети, мужчина-паук. И я в них попала, как и многие другие девушки", – рассказала расстроенная Лана.Девушка утверждает, что первое время еще надеялась, что Барон вернет ей все средства. Но теперь она поняла, что ждать бесполезно и всерьез намерена обратиться в полицию.