Несколько месяцев назад 24-летнюю девушку-блогера нашли мертвой. Тело Екатерины Семочкиной было обнажено и упаковано в чемодан. В убийстве признался 33-летний Максим Гареев, сейчас он находится в СИЗО. В студии программы Прямой эфир телеканала Россия 1 раскрыли детали этого леденящего душу преступления.

Несколько месяцев назад 24-летнюю девушку-блогера нашлимертвой. Тело Екатерины Семочкиной было обнажено и упаковано в чемодан. Вубийстве признался 33-летний Максим Гареев, сейчас он находится в СИЗО. Встудии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" раскрыли детали этоголеденящего душу преступления.Екатерина Семочкина, известная также под фамилиями Семушкина,Караганова, Карагланова, была успешной интернет-моделью, она каждую неделюменяла страны, посещала дорогие магазины и рестораны. За ее жизнью следилисотни тысяч подписчиков в Instagram. Поэтому весть о ее кончине стала громомсреди ясного неба. Об ужасном преступлении говорили даже в зарубежных СМИ.Добавим, семья Семочкиной – доктора из подмосковнойИвантеевки – только сейчас узнала, чем на самом деле Екатерина занималась впоследние восемь лет и какую двойную жизнь вела. Оказывается, в день своей смертидевушка принимала в своей квартире гостя, которому оказывала интимные услуги заденьги. Им был 33-летний Максим Гареев. После мужчина признается, что в тотвечер зарезал модель.В сегодняшнем выпуске ток-шоу "Прямой эфир" появился адвокатМаксима Гареева – Камандар Караев. Юрист рассказал о том, как чувствует себяего подзащитный."Он уже все понимает, куда он попал. Он полностью призналсвою вину. Он знает, что наказание неотвратимо, неизбежно будет наказание,поэтому он ждет, когда расследование закончится, когда суд будет", – поведал Караевприсутствующим в студии ток-шоу "Прямой эфир".По словам адвоката, 26 июля Гареев искал себе спутницу навечер. В адресной книге телефона он нашел номер Екатерины Семочкиной, которая ранееоказывала ему интимные услуги. Максим и Екатерина договорились о цене – 10 тысячрублей в час, после мужчина приехал домой к барышне.В эфире ток-шоу "Прямой эфир" показали фрагментчистосердечного признания Гареева. Максим спокойным тоном рассказывает, как жестокорасправлялся с Екатериной."Был половой акт,перед ним и во время него она надо мной периодически подшучивала, говорилаоскорбительные вещи, потому что у меня не было столько денег, как у него (любовникЕкатерины Семочкиной – прим-ред). Что я слабохарактерный, что я никакой, чтомне не поможет ни пластика, ничего не поможет. Я попросил у нее кофе, она мнеотказала в кофе, сказав, что не хочет на меня тратить капсулу. Я психанул, взялиз выдвижного шкафчика ножик на кухне и ударил ее, она была ко мне вполоборота",– говорит Гареев на камеру.Первый удар пришелся в шею. Раненная девушка пыталась спрятатьсяот душегуба в ванной комнате, но не смогла удержать дверь. Максим вытащилкричащую Екатерину в коридор и ударил ножом в грудь."Она побежала в зал иначала от меня отбиваться, я был в таком состоянии, что не чувствовал боли. Вовремя борьбы она упала, и я ударил ее два или около того раза. Я прикрыл еерот, у нее начались судороги, и она умерла", – сообщил обвиняемый.После Максим упаковал тело убитой в чемодан. Гареев хотел вывеститруп в Подмосковье и выбросить в колодец или реку.В студи программы адвокат Камандар Караев поведал, чтоследственные органы назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Отметим, что внешнийвид Гареева – следы многочисленных пластических операций, макияж глаз, татуаж бровей,а также его поведение в целом – наталкивает на мысли о его неадекватности.Добавим, в студии ток-шоу одногруппница Екатериныпо медицинскому институту, который, к слову, Семочкина окончила с отличием,считают разговоры о ее роде деятельности наговором. По их словам, модельпроизводила очень хорошее впечатление.