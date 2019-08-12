Матчем между Манчестер Юнайтед и Челси завершилась программа первого тура чемпионата Англии. Красные дьяволы на своем поле разгромили лондонский клуб со счетом 4:0. Дубль в составе победителей оформил Маркус Рэшфорд.

Матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" завершилась программа первого тура чемпионата Англии. "Красные дьяволы" на своем поле разгромили лондонский клуб со счетом 4:0. Дубль в составе победителей оформил Маркус Рэшфорд.Он отличился на 18-й и 67-й минутах матча. Свой первый гол Рэшфорд забил с пенальти. Также за "Манчестер Юнайтед" отличились Антони Марсьяль (65-я) и Дэниел Джеймс (82-я).Отметим, что свой первый официальный матч в качестве главного тренера "Челси" провел Фрэнк Лэмпард. Его дебют оказался омрачен разгромом "синих".В другой встрече дня лондонский "Арсенал" в гостях одолел "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 1:0.