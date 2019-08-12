Сразу в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока синоптики прогнозируют высокую опасность возникновения новых пожаров.

Сразу в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока синоптики прогнозируют высокую опасность возникновения новых пожаров.Речь идет о Красноярском крае и Иркутской области, а также севере Бурятии и Забайкалье, сообщает телеканал "Россия 24".В Авиалесоохране сообщают в свою очередь, что за последние сутки удалось ликвидировать более 50 природных пожаров на территории около 5,5 тысяч гектаров. Более 200 возгораний продолжают тушить. Они охватили площадь в почти 300 тысяч гектаров.