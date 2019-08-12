Агрохимики и пчеловоды предупреждают: мед пчел, отравившихся пестицидами, может быть опасен. Перед употреблением его нужно обязательно проверить в лаборатории.

Агрохимики и пчеловоды предупреждают: мед пчел, отравившихся пестицидами, может быть опасен. Перед употреблением его нужно обязательно проверить в лаборатории.Заражение меда пестицидами может произойти в том случае, если отравившаяся пчела не погибла сразу и успела добраться до улья, передает РИА Новости со ссылкой на Михаила Кузьмича, завлабораторией технологии и биохимии зерна Федерального исследовательского центра "Немчиновка".Массовая гибель пчел в ряде регионов РФ (Удмуртия, Марий Эл, Саратовская, Ульяновская, Липецкая, Курская области, Алтайский край) была зафиксирована летом текущего года. Россельхознадзор пояснил, что причина ЧП — применение некачественных пестицидов.Кузьмич отметил, что еще одной причиной может быть несвоевременное применение пестицидов: например, обработка полей во время цветения. Это запрещено. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что современные пестициды распадаются полностью в течение года. В следующем году, если регламент нарушаться не будет, гибели пчел не произойдет.