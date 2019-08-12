Медовый кризис на пике, и медлить с решением проблемы нельзя — такие оценки прозвучали на неделе в правительстве. Решено ужесточить госконтроль за использованием пестицидов и агрохимикатов.

Медовый кризис на пике, и медлить с решением проблемы нельзя — такие оценки прозвучали на неделе в правительстве. Решено ужесточить госконтроль за использованием пестицидов и агрохимикатов.Борьба за пчелЖалобы на массовую гибель пчел уже поступили из Татарстана, Удмуртии, Башкирии, Пензенской, Саратовской, Ростовской, Тамбовской, Воронежской, Курской областей, Алтайского края. Ущерб экономический — Россия может потерять около триллиона рублей, а мировая экономика свыше 160 миллиардов долларов ежегодно – не сравним с экологическим. Ведь кажется, что пчелы — это только мед, но по факту две трети производства всего мирового продовольствия зависит от них.Самые пессимистические прогнозы звучат так: учитывая сегодняшние темпы вымирания, пчелы полностью исчезнут уже через четверть века. Раньше других, в конце 1990-х, с проблемой столкнулась Северная Америка — в США и Канаде фермеры находили пустые ульи, насекомые просто улетали в неизвестном направлении. А в прошлом году в Техасском университете подтвердили: все дело в тяжелых пестицидах. Химический состав, а точнее наличие в нем смертельно опасного для органики вещества — глифосата, привело журналистов к крупнейшему в мире производителю сельхозхимикатов — американской компании "Монсанто".Мир борется за пчел как может. В Великобритании, где за последние годы почти полностью исчезли несколько видов насекомых, строят специальные пчелиные коридоры длиной в несколько километров — засеянные дикими цветами луга в крупных городах. В Греции общественное движение "Пчелам — быть" призывает снизить налоги для тех, кто сажает подходящие для питания насекомых растения и цветы на своих балконах. Французские пчеловоды из-за разорения ульев вынуждены подкармливать пчел сахарным сиропом. А в Австралии даже создали искусственные цветы, на лепестки которых можно подавать нектар и пыльцу.Пчеловоды против аграриевГоворить про пчел Юрий Лужков позвал нас в Калининградскую область. Недалеко от Озерска у него хозяйство — 5 тысяч гектаров. И сейчас как раз самая страда. Сам за рулем комбайна, а права тракториста-комбайнера он получил еще в 1956-м, Юрий Михайлович управился с ячменем и пшеницей. На очереди гречиха, культура, которая просто не уродилась бы без естественных опылителей – пчел. Поэтому рядом с полем обязательно пасека.У бывшего московского мэра сейчас 90 пчелиных семей, где-то по 60 тысяч особей каждая. Получается — больше 5 миллионов. Тоже мегаполис — пчелиный. Лужков рассказывает, что чуть не потерял своих пчел, когда поставил ульи у соседнего поля, где растет рапс — насекомые без ума от его желтых соцветий. Про то, что фермер начнет обработку пестицидами, никто не знал. "Я увидел, что на поле рапсовом, на котором стоят мои эти самые ульи, идут трактора с этими распылителями. Я был просто в полном шоке", — рассказывает Лужков.Спасло только то, что пасека у него мобильная, на платформах с колесами — собственной разработки. Подцепил к машине и вывез за безопасные 5 километров.Пчелы — насекомые высокоорганизованные. Если одна обнаружила где-то ароматный цветущий рапс, то она возвращается обратно в улей с нектаром и пыльцой, угощает других пчел, и на поле устремляется уже целый рой. Ну а если поле совсем недавно было обработано химикатами, большая вероятность, что рой обречен.Рязанский пчеловод Леонид Лежнев спасти своих пчел не успел. "Смотрю, у меня под ульями горы дохлых пчел валяются, матки в конвульсиях", — вспоминает он. Пасечник лишился почти всех пчелиных семей и фактически бизнеса.Не предупредили пчеловодов и в Воронежской области. Там обрабатывали и вовсе с самолета. "После самолета остается облако, пчела в это облако попадает и там остается", — пояснил пчеловод Алексей Волошинов.Массовая гибель пчел этим летом зафиксирована как минимум в 20 регионах России, и география очень широкая: средняя полоса, Кавказ, Алтай.По мнению еще одного знаменитого пчеловода Геннадия Зюганова, всему виной новые виды ядовитых пестицидов, которые завезли в страну. "Главная причина — бездумное применение химикалий. В советское время был закон, который жестко запрещал это делать без регламента. Знали что, знали откуда, знали кто произвел", — говорит председатель ЦК КПРФ.Геннадий Андреевич угощает экологически чистым липовым и гречишным медом с собственной пасеки в Орловской области. В Спасском-Лутовиново у него 70 пчелиных семей, которые он постоянно навещает. И отец, и дед, и прадед занимались пчелами. Рассказывает что на деньги от продажи меда родители даже смогли построить дом, поэтому к пчеле Зюганов относится крайне уважительно.Из рапса делают масло, но главное — набирающее популярность биотопливо, поэтому площадь ярко-желтых полей в этом году выросла в несколько раз. Соответственно и пестицидов от вредителей стали применять гораздо больше, а вот пчеловодов как не предупреждали, так и не предупреждают.Между тем, результаты анализов в Рязанской области есть. Исследовали и пчелу, и обработанные цветы рапса. Обнаружен гептохлор, и пасечник уже через суд теперь требует от фермера возместить ущерб — 800 тысяч.В правительстве обсуждают увеличение штрафов для аграриев, которые не соблюдают правила. Опытные пчеловоды уверены — их мнение тоже нужно учесть. "Запрещать химию не надо, это может обратный эффект дать. Определите порядок применения, контроль завоза, порядок предупреждения", — говорит Зюганов.На совещании у вице-премьера Гордеева на этой неделе было решено: создать единый реестр пчеловодов, чтобы учитывать интересы всех. Пока же пчел сохраняют как могут. В Приморье, куда пчелиный мор не добрался, решили создать банк пчел и, если что, делиться с соседями, чтобы мед не стал дефицитом, а пчелы редкостью.