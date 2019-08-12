Каждый крупный проект на Каспийском море должен проходить экологическую экспертизу. В ней следует принимать участие специалистам из всех прикаспийских государств. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Каспийском экономическом форуме в Туркменистане.

Каждый крупный проект на Каспийском море должен проходить экологическую экспертизу. В ней следует принимать участие специалистам из всех прикаспийских государств. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на первом Каспийском экономическом форуме, который проходит в Туркменистане."Я абсолютно убежден — все крупные проекты на Каспийском море должны проходить тщательную и беспристрастную экологическую экспертизу с участием специалистов из всех прикаспийских стран", — подчеркнул Медведев.По его словам, после подписания пятистороннего протокола об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте проводить такую экспертизу станет проще.Также глава правительства отметил, что Россия активно работает над сохранением биологических ресурсов Каспия. Еще одна тема, которой коснулся Медведев, — товарооборот между государствами региона. Его, по словам премьера, надо увеличить кратно. Очередной Каспийский форум Медведев предложил провести в Астрахани.Российский премьер-министр прилетел с двухдневным визитом накануне, сообщает "Россия 24". Запланирована встреча президента Туркменистана и российского премьера. Кроме того, Дмитрий Медведев посетит Международную выставку инновационных технологий. Там будет представлена экспозиция России. В форуме участвуют пять стран — Россия, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркменистан. Будут обсуждать проблемы региона и перспективы сотрудничества.