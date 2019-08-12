Приближающийся к Земле сравниваемый с пирамидой Хеопса астероид 2019 OU1 вдвое меньше египетского строения. Его размеры от 70 до 80 метров, а не 160, как пишут, пояснил старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков. И пройдет это небесное тело от нашей планеты гораздо дальше, чем предполагали, на безопасном расстоянии.

Приближающийся к Земле сравниваемый с пирамидой Хеопса астероид 2019 OU1 вдвое меньше египетского строения. Его размеры от 70 до 80 метров, а не 160, как пишут, пояснил старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков. И пройдет это небесное тело от нашей планеты гораздо дальше, чем предполагали, на безопасном расстоянии.Астероид сблизится с Землей на расстояние в один миллион километров – это втрое превышает расстояние между Землей и Луной, отмечает РИА Новости. И астероид много меньше и расстояние до него больше, отметил российский ученый. Объект никак не тянет на Великую пирамиду Гизы.Информацию о размерах и угрозе от астероида Земле выдала NASA, п распространил ряд СМИ. Впрочем, в американском аэрокосмическом агентстве траекторию рассчитывали относительно Венеры, заявив, что астероид пройдет в 40 раз ближе к нашей планете, чем проходит орбита Венеры. Из всего сообщенного ранее верно только одно: астероид приблизится к Земле в конце августа 2019 года. Минимальное расстояние между астероидом и Землей будет ориентировочно 28 августа.9 сентября к Земле приблизится астероид 2006QV89. Один шанс из семи тысяч, что он столкнется с нашей планетой. Наибольшую угрозу Земле сейчас представляет астероид 2010RF12. Один к шестнадцати, что он столкнется с Землей в 2095 году. В 2010 году астероид прошел от Земли всего в 79 тысячах километрах. Это всего вдвое дальше, чем орбита геостационарных спутников.