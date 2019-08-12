Предложение Минкомсвязи раскритиковали мобильные операторы. По их мнению, выбор частот 4,4–4,99 ГГц станет причиной задержки и удорожания строительства, считают в Ростелекоме.

Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета Коммерсантъ со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.При создании сетей 5G на частотах 4,4–4,99 ГГц должно использоваться отечественное оборудование, отмечается в проекте. Минкомсвязи считает, что в ближайшие пять лет вряд ли появятся иностранные аналоги. Спрос на такую технику будет невысоким, так как эти частоты для внедрения 5G рассматриваются еще только в Китае и Японии.Смартфоны с поддержкой 5G станут лидерами рынка через пять летОднако из-за того что рынок ориентирован на частоты 3,4–3,8 ГГц, выбор диапазона 4,4–4,99 ГГц может создать риски отставания от прогресса, уточнили в Минкомсвязи. Представитель ведомства заявил газете, что работа с российскими производителями телекоммуникационного оборудования уже ведется. В ноябре Минкомсвязи отчитается о степени их готовности, добавил он. Представитель Минпромторга заявил, что сейчас создается консорциум, в который будут включены предприятия, занимающиеся разработкой софта, оборудования и электронной компонентной базы. Консорциуму предстоит разработать линейку оборудования для сетей 5G, пояснил он. Производством инфраструктурного оборудования для сетей 5G займется Ростех, пишет газета.Предложение Минкомсвязи раскритиковали мобильные операторы. По их мнению, выбор частот 4,4–4,99 ГГц станет причиной задержки и удорожания строительства, считают в Ростелекоме. Мегафон, Вымпелком и МТС считают единственным экономически выгодным диапазоном для создания 5G частоты 3,4–3,8 ГГц. На рынке нет оборудования для частот 4,4–4,9 ГГц, так как в мире эти частоты для запуска сетей 5G не используются, сетевое и терминальное оборудование для него будет заведомо дорогое, отметил представитель Tele2.