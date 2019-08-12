Безработный местный житель проник в помещение, повредив крышу.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В конце июня текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение о хищении имущества из гаража местного жителя. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в помещение, повредив крышу. Из гаража были похищены неработающий холодильник, автомобильные амортизаторы и лодочный мотор. Подозреваемый был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания, пояснив, что в гараж проник, пробив отверстие ногой. Все похищенное имущество фигурант сдал в пункт приема лома. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к иным имущественным преступлениям.