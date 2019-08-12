Экс-жена актера
Армена Джигарханяна стала звездой прямого эфира Дни.ру в Instagram. Пианистка
Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на обвинения в том, что она якобы
обобрала бывшего супруга до нитки.
Экс-жена актера
Армена Джигарханяна стала звездой прямого эфира "Дни.ру" в Instagram. Пианистка
Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на обвинения в том, что она якобы
обобрала бывшего супруга до нитки.
"Что значит обобрали? Народный артист должен был жить все время со
мной в квартире, которую он выбрал, которую для него обставили, в которой до
сих пор прописан. Мы просто не знаем, где сейчас народный артист и что он сам
думает по этому поводу", – ответила на каверзный вопрос Цымбалюк-Романовская.
После Виталина отметила, что не видела экс-супруга два
года, он исчез из ее жизни. Пианистка хотела бы повидаться с артистом и, возможно, услышать от него претензии лично.
Цымбалюк-Романовская
отметила, что гордится тем, какой женой была Армену Борисовичу. По ее словам, в
браке с ней он полноценно трудился, выходил в свет и прекрасно выглядел.
"С тех пор как Армен
Борисович находится в другом месте пребывания, к сожалению, он ни на сцену не
выходит, ни интервью не дает, и мы его потеряли в информационном поле зрения. Мы с Арменом Борисовичем жили и оформляли
отношения так, как этого хотел Армен Борисович", – подчеркнула пианистка.
сообщила, что несколько раз пыталась связаться с Джигарханяном, но пока у нее
ничего не вышло. Более того, Армен Борисович сам хотел ей позвонить, но ему
помешали находящиеся с ним люди.
"Это происходит не только
со мной, из его бывшего окружения люди пытались с ним связаться, родственники, но Армена
Борисовича подпускают только к тем, к кому считают нужным", – отметила .