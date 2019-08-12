Экс-жена актера Армена Джигарханяна стала звездой прямого эфира Дни.ру в Instagram. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на обвинения в том, что она якобы обобрала бывшего супруга до нитки.

Экс-жена актераАрмена Джигарханяна стала звездой прямого эфира "Дни.ру" в Instagram. ПианисткаВиталина Цымбалюк-Романовская ответила на обвинения в том, что она якобыобобрала бывшего супруга до нитки."Что значит обобрали? Народный артист должен был жить все время сомной в квартире, которую он выбрал, которую для него обставили, в которой досих пор прописан. Мы просто не знаем, где сейчас народный артист и что он самдумает по этому поводу", – ответила на каверзный вопрос Цымбалюк-Романовская.После Виталина отметила, что не видела экс-супруга двагода, он исчез из ее жизни. Пианистка хотела бы повидаться с артистом и, возможно, услышать от него претензии лично.Цымбалюк-Романовскаяотметила, что гордится тем, какой женой была Армену Борисовичу. По ее словам, вбраке с ней он полноценно трудился, выходил в свет и прекрасно выглядел."С тех пор как АрменБорисович находится в другом месте пребывания, к сожалению, он ни на сцену невыходит, ни интервью не дает, и мы его потеряли в информационном поле зрения. Мы с Арменом Борисовичем жили и оформлялиотношения так, как этого хотел Армен Борисович", – подчеркнула пианистка.сообщила, что несколько раз пыталась связаться с Джигарханяном, но пока у нееничего не вышло. Более того, Армен Борисович сам хотел ей позвонить, но емупомешали находящиеся с ним люди."Это происходит не толькосо мной, из его бывшего окружения люди пытались с ним связаться, родственники, но АрменаБорисовича подпускают только к тем, к кому считают нужным", – отметила .