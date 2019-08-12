Известная певица Милена Дайнего собирается уйти от мужа. В
студии программы Пусть говорят на Первом канале артистка рассказала, что ее
супруг – мастер пускать пыль в глаза.
Известная певица Милена Дайнего собирается уйти от мужа. В
студии программы "Пусть говорят" на Первом канале артистка рассказала, что ее
супруг – мастер пускать пыль в глаза.
Милена
Дайнего – шесть лет назад вышла замуж за москвича-миллиардера вдвое старше себя.
Артистка рассказывала тогда, что ее избранник – Евгений Самусенко – владелец огромного состояния, виллы в Ницце и нескольких квартир в центре столицы. Мол, возлюбленный
много лет занимался золотодобычей, чем и нажил баснословные богатства.
Между тем в сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Милена
Дайнего рассказала шоумену Дмитрию Борисову, что Евгений Самусенко никогда не
был миллиардером. Он только притворялся богачом, а на самом деле давно разорен.
"Мой муж никогда не был олигархом и эта вся история, и сказка
практически вся выдумана нами двумя. Я выходила замуж по безумной любви. Это на
самом деле для меня была сказка, так как я не первый раз замужем. У меня очень
ужасный брак был первый: я потеряла ребенка – меня избил муж. Долгое время я не
могла в себя прийти и никому не верила", – призналась артистка.
По словам Милены, с Евгением она познакомилась через интернет.
Самусенко был всего лишь автором книг по психологии.
"Не было никаких вилл в Ницце. Тот Rolls-Royce, который был
у нас на свадьбе, мне прислал президент Дагестана, чтобы подарок сделать, так
как я выступала до этого в Дагестане", – призналась в студии "Пусть говорят"
артистка.
Более того, Евгений, по словам Миланы, только и делает, что
лежит на диване. Он живет на доходы, которые ему приносит квартира, которая сдается в аренду. К тому же с некоторых пор она вынуждена платить по кредитам мужа. Три
года назад Самусенко взял деньги в банке и не вернул, в итоге приставы арестовали
счета супругов, теперь часть доходов Дайнего идет на погашение долгов.
"Мы не спим с ним пять лет. Он лишил меня секса, лишил
чувства материнства. За шесть с половиной лет, которые мы живем, мне даже
ребенка из детского дома не разрешили взять. И как снег на голову: он набрал
кредитов три года назад", – озвучивала список претензий артистка.
В ток-шоу "Пусть говорят" появился я и сам Евгений Самусенко.
Мужчина отметил, что никогда не говорил, что имеет отношение к золотодобыче. "Полнейшая
ерунда, я в студенческие годы занимался не золотодобычей, а ездил в геологоразведку
золота, ходил по тайге, искал золото", – отметил он.
Самусенко сообщил, что всегда хотел ребенка. Именно для продолжения
рода он когда-то женился на Дайнего. Однако, супруга постоянно откладывала этот
вопрос на потом, была сконцентрирована только на карьере.
"Милена в момент
свадьба была просто женщиной. Я не женился на певице, авторе стихов, авторе музыки.
Женщина, как таковая и автор стихов и музыки – это совершенно два разных
понятия", – рассудил Самусенко в студии
Евгений не стал отрицать, что сейчас у него финансовые
трудности, однако в ближайшие несколько месяцев он обещал уладить этот вопрос. Самусенко
не хочет разводиться с супругой, однако, если Дайнего собирается от него уйти, он
примет ее решение со смирением.
В конце программы Дмитрий Борисов помог пока
еще супругам договориться. Милена и Евгений дали слово, что покончат со
скандалами и мирно оформят бумаги о расторжении брака.