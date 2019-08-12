Известная певица Милена Дайнего собирается уйти от мужа. В студии программы Пусть говорят на Первом канале артистка рассказала, что ее супруг – мастер пускать пыль в глаза.

Известная певица Милена Дайнего собирается уйти от мужа. Встудии программы "Пусть говорят" на Первом канале артистка рассказала, что еесупруг – мастер пускать пыль в глаза.МиленаДайнего – шесть лет назад вышла замуж за москвича-миллиардера вдвое старше себя.Артистка рассказывала тогда, что ее избранник – Евгений Самусенко – владелец огромного состояния, виллы в Ницце и нескольких квартир в центре столицы. Мол, возлюбленныймного лет занимался золотодобычей, чем и нажил баснословные богатства.Между тем в сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" МиленаДайнего рассказала шоумену Дмитрию Борисову, что Евгений Самусенко никогда небыл миллиардером. Он только притворялся богачом, а на самом деле давно разорен."Мой муж никогда не был олигархом и эта вся история, и сказкапрактически вся выдумана нами двумя. Я выходила замуж по безумной любви. Это насамом деле для меня была сказка, так как я не первый раз замужем. У меня оченьужасный брак был первый: я потеряла ребенка – меня избил муж. Долгое время я немогла в себя прийти и никому не верила", – призналась артистка.По словам Милены, с Евгением она познакомилась через интернет.Самусенко был всего лишь автором книг по психологии."Не было никаких вилл в Ницце. Тот Rolls-Royce, который былу нас на свадьбе, мне прислал президент Дагестана, чтобы подарок сделать, таккак я выступала до этого в Дагестане", – призналась в студии "Пусть говорят"артистка.Более того, Евгений, по словам Миланы, только и делает, чтолежит на диване. Он живет на доходы, которые ему приносит квартира, которая сдается в аренду. К тому же с некоторых пор она вынуждена платить по кредитам мужа. Тригода назад Самусенко взял деньги в банке и не вернул, в итоге приставы арестовалисчета супругов, теперь часть доходов Дайнего идет на погашение долгов."Мы не спим с ним пять лет. Он лишил меня секса, лишилчувства материнства. За шесть с половиной лет, которые мы живем, мне дажеребенка из детского дома не разрешили взять. И как снег на голову: он набралкредитов три года назад", – озвучивала список претензий артистка.В ток-шоу "Пусть говорят" появился я и сам Евгений Самусенко.Мужчина отметил, что никогда не говорил, что имеет отношение к золотодобыче. "Полнейшаяерунда, я в студенческие годы занимался не золотодобычей, а ездил в геологоразведкузолота, ходил по тайге, искал золото", – отметил он.Самусенко сообщил, что всегда хотел ребенка. Именно для продолжениярода он когда-то женился на Дайнего. Однако, супруга постоянно откладывала этотвопрос на потом, была сконцентрирована только на карьере."Милена в моментсвадьба была просто женщиной. Я не женился на певице, авторе стихов, авторе музыки.Женщина, как таковая и автор стихов и музыки – это совершенно два разныхпонятия", – рассудил Самусенко в студииЕвгений не стал отрицать, что сейчас у него финансовыетрудности, однако в ближайшие несколько месяцев он обещал уладить этот вопрос. Самусенконе хочет разводиться с супругой, однако, если Дайнего собирается от него уйти, онпримет ее решение со смирением.В конце программы Дмитрий Борисов помог покаеще супругам договориться. Милена и Евгений дали слово, что покончат соскандалами и мирно оформят бумаги о расторжении брака.