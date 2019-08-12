12.08.2019

2019-08-12 10:40:13

На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли дорогу туристам

На Камчатке порядка 70 голодных медведей оккупировали туристическую тропу. По словам лесничих, хищники агрессивны, поэтому маршрут временно пришлось закрыть, передает "".



Инцидент произошел в Южно-Камчатском заказнике. Медведи не смогли насытиться из-за изменения в пути миграции нерки, поэтому рассредоточились по берегам реки, вдоль которой обычно ходят туристы. Маршрут откроют после того, как нерка вернется в привычные места обитания и звери смогут утолить голод.