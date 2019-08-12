На километровом участке железнодорожной части Крымского моста была проверена система освещения. Специалисты отметили, что все прошло хорошо.

На километровом участке железнодорожной части Крымского моста была проверена система освещения. Специалисты отметили, что все прошло хорошо.Переправа через Керченский пролив представляет из себя сложное инженерное сооружение, поэтому создатели Крымского моста тщательно подходят не только к строительству, но и к обслуживанию, а также проверкам функциональности конструкции. Очередным важным этапом введения в эксплуатацию железнодорожной части моста стала проверка работы светильников.Ночью на пилотном участке железной дороги длиной в километр на три часа были включены почти 150 светильников. В результате специалисты смогли проверить соответствие степени освещенности полотна проектным расчетам."Монтаж системы освещения на мосту продолжается", – цитирует портал most.life ведущего инженера технического надзора компании "СГМ-Мост" Олега Северу. "Мы поэтапно устанавливаем оборудование и проверяем, чтобы каждый участок путей и смотровых ходов для их обслуживания освещался равномерно", – объяснил он.Олег Севера подчеркнул, что проверка километрового отрезка железнодорожной части Крымского моста прошла успешно. "На пилотном участке интенсивность света достаточная для хорошей видимости, при этом не превышен порог яркости: свет не будет ослеплять машинистов поездов", – заметил он.Отметим, осветительная система двухпутной железной дороги Крымского моста состоит из 2,5 тысячи светильников, которые содержат в себе порядка 60 тысяч экономных энергосберегающих светодиодов. Они будут автоматически включаться при снижении интенсивности солнечного света и выключаться в утренние часы. В случае необходимости систему можно будет настроить дистанционно из Центра управления производством Крымского моста.Сами световые приборы были подобраны с учетом климатических особенностей региона. Поскольку в Керченском проливе часто случаются штормы и туманы, на устанавливаются влагостойкие светильники с антикоррозийной защитой корпуса.Установка освещения железнодорожной части переправы через Керченский пролив является важной, но не финальной стадией работ по полноценному вводу ее в эксплуатацию. На еще предстоит выполнить большой комплекс работ по устройству верхнего строения пути, установке шумозащитных экранов, локальных очистных сооружений, после чего необходимо буде обустроить пути железнодорожной автоматикой. Железнодорожная часть моста заработает, как и было запланировано, в конце 2019 года.