Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством - гашишем, общей массой более 173 граммов...

Оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО задержали подозреваемого в покушении на сбыт гашиша в крупном размере.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на Фестивальной улице был задержан 19-летний москвич.При обыске по месту жительства в квартире у задержанного были обнаружены и изъяты 12 брикетов спрессованного вещества растительного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством - гашишем, общей массой более 173 граммов. Также были обнаружены и изъяты мерные электронные весы и канцелярский нож с остатками вещества.Следствием УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29