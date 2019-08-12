Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации, генерал армии Александр Кихтенко нашел в поездке президента России Владимира Путина на мотоцикле Урал в Крыму унижение Украины. Этим жестом политик словно проиллюстрировал всю плачевную ситуацию с украинской промышленностью.

Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации, генерал армии Александр Кихтенко нашел в поездке президента России Владимира Путина на мотоцикле "Урал" в Крыму унижение Украины. Этим жестом политик словно проиллюстрировал всю плачевную ситуацию с украинской промышленностью.Украинцы традиционно уделяют фигуре президента России Владимира Путина больше своего внимания, чем любому украинскому политику. Не удивительно, что взгляды публики на Украине оказались прикованы к российскому лидеру и во время его визита в Крым."Смотрите, Путин что делает? Он приехал, завершил поездку на мотоцикле производства российского, "Урал" – не иностранного и так далее", – в эфире телеканала "НАШ" обратил внимание зрителей украинский генерал Александр Кихтенко. Он уверен, что таким изящных местом политик напомнил украинцам, что в их стране производство подобной техники развалилось."А где наш "Днепр"? Это был наш конкурент "Урала", мотоцикл тяжелый, который выпускался в городе Днепропетровск. Он даже тут демонстрирует: "Смотрите, я езжу на российском байке, и он уже почти такой, как иностранный", – цитирует издание "Политнавигатор" Александра Кихтенко.Напомним, острую реакцию со стороны Киева вызвал и сам визит российского лидера в Крым. Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с очередным несогласованным с украинскими властями посещением Владимиром Путиным российского полуострова."Уже все привыкли к дежурным протестам украинского МИДа в отношении визитов и Путина, и Медведева, и Матвиенко. Европа на эти вещи уже не реагирует. Заявления сделаны для внутреннего потребления – поддержать настроения украинских националистов", – цитирует бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника.