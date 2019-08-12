Помощница по уборке дома, имея ключ от квартиры потерпевшей, совершила хищение ювелирных украшений и денежных средств...

В районе Сокольники оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемую в краже денежных средств и ювелирных украшений из квартиры.В территориальный отдел полиции обратилась женщина с сообщением о квартирной краже. Потерпевшая пояснила, что из ее квартиры на Русаковской улице пропало ювелирное украшение с драгоценным камнем и денежные средства. Сумма ущерба составила 635 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ей оказалась 55-летняя приезжая.Установлено, что заявительница наняла подозреваемую в качестве помощницы по уборке дома и предоставила ей ключи от своей квартиры. Спустя время она уволилась, однако выданные ей ключи владелице не вернула.Следствием ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73