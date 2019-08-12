Вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале турнира в канадском Монреале в двух сетах за один час десять минут разгромил россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 6:0.

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале турнира в канадском Монреале в двух сетах за один час десять минут разгромил россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 6:0.Испанец ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, а у Медведева, занимающего девятое место в рейтинге ATP, пять эйсов и пять двойных ошибок.Таким образом, Надаль завоевал третий трофей в сезоне и 83-й в карьере. Этот титул принес Рафаэлю 1000 рейтинговых очков и один миллион долларов в качестве призовых.Несмотря на поражение, Медведев поднимется на восьмое место в рейтинге ATP, обойдет соотечественника Карена Хачанова и станет первой ракеткой России.