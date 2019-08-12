В Мексике в городе Ирапуато (штат Гуанахуато) восемь человек погибли в результате нападения группы вооруженных злоумышленников на здание бильярдной.

В Мексике в городе Ирапуато (штат Гуанахуато) восемь человек погибли в результате нападения группы вооруженных злоумышленников на здание бильярдной. О происшествии сообщил портал Sin Embargo.Как уточняется, ЧП произошло в ночь на воскресенье, 12 августа. Бандиты открыли стрельбу по людям, которые собрались в развлекательном заведении. В результате восемь человек погибли на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести.Буквально в нескольких шагах от места инцидента находится местное подразделение министерства общественной безопасности Ирапуато.За несколько часов до происшествия еще шестерых человек убили в городке Юририя, также находящемся в штате Гуанахуато. Там произошло столкновение преступной группы и бойцов Национальной гвардии Мексики, в результате которого гвардейцы застрелили пятерых преступников, один гвардеец погиб.В последние годы в Мексике отмечается невиданная волна насилия, вызванная в том числе противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в Соединенные Штаты Америки. В 2018 году в Мексике было зафиксировано рекордное число убийств, напоминает РИА Новости. По данным министерства безопасности, их было совершено более 33,34 тысячи. Этот показатель превышает данные 2017 года (31,2 тысячи убийств).