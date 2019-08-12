Прокуратура Норвегии признала терактом стрельбу в мечети, которая произошла накануне в Осло.

Прокуратура Норвегии признала терактом стрельбу в мечети, которая произошла накануне в Осло. По словам полиции преступник — гражданин Норвегии — был сторонником крайне правых взглядов и был настроен против мигрантов.Вечером в субботу мужчина, одетый в военную форму и вооруженный двумя дробовиками, ворвался в мечеть и открыл огонь. Один человек получил ранения. Нападавшего на месте задержали прихожане. Действовал он в одиночку.Через несколько часов после атаки полицейские обнаружили в доме недалеко от места нападения тело родственницы задержанного. Вероятно, женщину убил именно он. Идёт расследование, передает телеканал "Россия 24".